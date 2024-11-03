В Молдавии зафиксировали 141 происшествие на президентских выборах

КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Молдавская общественная организация Promo-LEX получила 141 сообщение о происшествиях на президентских выборах, заявил на брифинге в Кишиневе руководитель ассоциации Николай Панфил.
«Наша команда обработала 141 дело со статусом инцидента, из которых в настоящий релиз вошли 109 подтвержденных случаев», — подчеркнул он.
По словам Панфила, 51 случай связан с техническими проблемами при регистрации избирателей. Кроме того, 25 инцидентов касаются повреждения и взлома урны для голосования или отсутствия пломб на них. В списке также значатся:
- нарушение тайны голосования (фотографирование бюллетеней и их демонстрация с поданным голосом);
- прерывание видеосъемки избирательных действий;
- необоснованное прекращение или приостановление голосования на избирательном участке;
- предвыборная агитация;
- недочеты в списках;
- организованная перевозка избирателей на одном из участков в Турции.
Глава организации уточнил, что на день выборов Promo-LEX делегировала по одному наблюдателю на 614 избирательных участков. Кроме этого, задействовано 89 мобильных групп для наблюдения за процессом.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск). ЦИК республики аккредитовал 878 международных и 1546 национальных наблюдателей. При этом среди них нет представителей России и Межпарламентской ассамблеи СНГ.
По данным на 10:00 (11:00 мск) явка составила 10,33%.
Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.