Россия обогнала Китай в интенсивности контактов с КНДР

В том же месяце южнокорейская и украинская разведки начали сообщать сперва о планируемой, а затем и о фактической переброске войск КНДР в Россию для участия в военной спецоперации. Ни Москва, ни Пхеньян не подтверждали данные о переброске войск. В начале ноября северокорейский МИД подтвердил оказание России военной помощи в конфликте на Украине, не уточнив, как конкретно власти КНДР помогают российской армии.