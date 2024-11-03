Россия обогнала Китай в интенсивности контактов с КНДР

В 2024 году Россия и Северная Корея направили друг к другу более 40 дипломатических, экономических и военных делегаций, что вчетверо превышает количество таких же контактов между Пхеньяном и Пекином, подсчитало издание NK News, передает The Wall Street Journal (WSJ).
Кроме того, северокорейский лидер Ким Чен Ын и российский президент Владимир Путин в этом году обменялись более чем десятью письмами. С китайским председателем Си Цзиньпинем его северокорейский коллега общался втрое реже.
Опрошенные Би-би-си аналитики также отмечают контраст между отношениями КНДР с Москвой и Пекином. В течение последнего года Ким Чен Ын «постоянно льстил» Путину, а не Си и дважды встретился с российским президентом, хотя с китайским председателем не общался лично около пяти лет.
Сближение Москвы и Пхеньяна не нравится Пекину, пишет Би-би-си. «Китай недоволен тем, как идут дела, но они пытаются сдержать свое недовольство», — рассказал изданию аналитик International Crisis Group Кристофер Грин. Пекин, по его мнению, стремится контролировать ситуацию в КНДР, но ее собственные контакты с Россией грозят подорвать статус-кво. Россия «предлагает альтернативу, и северокорейцы пытаются этим воспользоваться», объяснил аналитик.
Россия и КНДР в 2024 году заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ст. 4 этого документа гласит: «Если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
В том же месяце южнокорейская и украинская разведки начали сообщать сперва о планируемой, а затем и о фактической переброске войск КНДР в Россию для участия в военной спецоперации. Ни Москва, ни Пхеньян не подтверждали данные о переброске войск. В начале ноября северокорейский МИД подтвердил оказание России военной помощи в конфликте на Украине, не уточнив, как конкретно власти КНДР помогают российской армии.