КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Экс-премьер, председатель партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев, который и сам баллотировался в президенты Молдавии в первом туре, в комментарии РИА Новости выразил надежду, что второй тур пройдет без грубых нарушений, а после выборов в стране не будет дестабилизации.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур выборов президента. Тарлев заявил, что проголосовал за «лучшее будущее для страны».
«Я поддерживаю все инициативы, которые ведут к стабильности, взаимопониманию и, конечно, к миру… Если кто-то надеется на дестабилизацию после выборов, то я думаю, что им не удастся, невзирая на результаты. Главное, чтобы выборы были законные, спокойные и мирные. Уважать голос народа надо».
По его словам, он надеется, что второй тур выборов будет организован лучше, чем первый.
«Будем надеяться и молиться Богу, чтобы не были допущены те грубые нарушения, которые были в первом туре. В первую очередь я хочу, чтобы все граждане Молдавии, которые вышли на выборы, сумели отдать свой голос. Душа, с одной стороны радуется, что есть очереди молдаван по всему миру, которые хотят проголосовать, а, с другой, обливается болью из-за тех, кто простоял весь день и не смог проголосовать. Надеемся, что на этот раз будет лучше, удобнее и результативнее», — добавил экс-премьер.
Ранее Тарлев призвал свой электорат во втором туре выборов поддержать Александра Стояногло.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.