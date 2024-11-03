Экс-премьер Молдавии уверен, что дестабилизации в стране не будет

«Будем надеяться и молиться Богу, чтобы не были допущены те грубые нарушения, которые были в первом туре. В первую очередь я хочу, чтобы все граждане Молдавии, которые вышли на выборы, сумели отдать свой голос. Душа, с одной стороны радуется, что есть очереди молдаван по всему миру, которые хотят проголосовать, а, с другой, обливается болью из-за тех, кто простоял весь день и не смог проголосовать. Надеемся, что на этот раз будет лучше, удобнее и результативнее», — добавил экс-премьер.