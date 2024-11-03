Граждане Молдовы из РФ прибывают на избирательный участок в Минске (видео)

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Молдаване, проживающие в России, приезжают в Беларусь, чтобы принять участие во втором туре голосования на выборах президента Молдовы, сообщает Sputnik.
Избирательный участок для граждан Молдовы открыт в Минске в здании дипмиссии этой страны в Беларуси. Он будет работать с 07:00 до 21:00.
В белорусскую столицу уже прибыло три автобуса граждан этой страны, всего около 50 человек. Перед зданием дипмиссии быстро образовалась большая очередь.
Кроме того, из Москвы вылетают еще сотни их сограждан, которым негде голосовать. По решению ЦИК Молдовы, в России работает лишь два избирательных участка для голосования — оба в посольстве Молдовы в Москве. На них выделено всего 10 тысяч бюллетеней. По данным руководителя Партии социалистов Республики Молдова Игоря Додона, в РФ проживает более 400 тысяч молдаван.
Возле посольства в Москве, где расположены оба участка, с раннего утра воскресенья собралась большая очередь. Молдаване, находящиеся не на родине, но желающие проголосовать, помимо Минска вылетают также в Баку и Стамбул.
Первый тур выборов президента Молдовы состоялся 20 октября. Согласно данным ЦИК страны, действующий президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, отстраненный властями от должности генпрокурора республики Александр Стояногло набрал 25,98%. В тот же день в Молдове прошел референдум по вопросу о вступлении в Евросоюз. За интеграцию с ЕС высказались 50,46% граждан страны, против — 49,54%.