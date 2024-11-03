Граждане Молдовы из РФ прибывают на избирательный участок в Минске (видео)

Кроме того, из Москвы вылетают еще сотни их сограждан, которым негде голосовать. По решению ЦИК Молдовы, в России работает лишь два избирательных участка для голосования — оба в посольстве Молдовы в Москве. На них выделено всего 10 тысяч бюллетеней. По данным руководителя Партии социалистов Республики Молдова Игоря Додона, в РФ проживает более 400 тысяч молдаван.