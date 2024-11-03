КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Центризбирком Молдавии получил информацию об одиннадцати случаях нарушений на избирательных участках, все они проверяются полицией, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
«Генеральный инспекторат полиции проинформировал ЦИК о регистрации на данный момент 11 случаев нарушений избирательного процесса, а именно фотографирования бюллетеней (2 случая), запрещенной предвыборной агитации (2 случая), несанкционированной предвыборной демонстрации (2 случая), нарушения избирательного права (1 случай) и другие инциденты (3 случая)», — сказала Караман на брифинге.
По ее словам, на сегодняшний момент не зарегистрировано никаких серьезных инцидентов, влияющих на проведение выборов. «Однако нам сообщили о некоторых случаях организованной транспортировки избирателей на некоторые избирательные участки. Эти случаи сейчас документируются компетентными органами, и мы вернемся по ним с дополнительной информацией», — пояснила глава ЦИК.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.