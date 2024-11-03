ЦИК: второй тур выборов президента Молдовы можно считать состоявшимся

МИНСК, 3 ноя — Sputink. Явка на выборах президента Молдовы превысила 20%, сообщается на сайте Центризбиркома.
Явка на выборах президента составила 20,6%, всего проголосовали чуть более 580 тысяч избирателей, на участках за рубежом — более 65 тысяч.
Согласно местному законодательству, во втором туре голосования считаются недействительными выборы, в которых приняли участие менее ⅕ лиц, внесенных в списки избирателей. Таким образом, второй тур можно считать состоявшимися.
Второй тур.
В Молдове в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 по минскому времени).
Первый тур выборов президента Молдовы состоялся 20 октября. Согласно данным ЦИК страны, действующий президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, отстраненный властями от должности генпрокурора республики Александр Стояногло набрал 25,98%.
По законодательству Молдовы, избранным будет признан кандидат, получивший наибольшее число голосов, при условии, что оно превышает число голосов, поданных против него. Если оба кандидата набрали равное количество голосов, избранным признается кандидат, который получил большее число голосов в первом туре.
Граждане Молдовы голосуют в Минске, чтобы их страна не стала второй Украиной >>>.
Избирательный участок в Минске.
В нынешнем году в России было открыто только два избирательных участка на территории посольства в Москве, при том что, по данным руководителя Партии социалистов Республики Молдова Игоря Додона, в РФ проживает более 400 тысяч молдаван.
В Минске можно проголосовать в здании посольства Молдовы по адресу: г. Минск, ул. Белорусская, дом 2. Время работы избирательного участка — с 07:00 до 21:00.
Кроме того, молдавские диаспоры в Беларуси и России организовали для соотечественников горячие линии, по которым можно узнать, как проголосовать в этих странах.
Граждане Молдовы из РФ прибывают на избирательный участок в Минске (видео) >>>.
Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!