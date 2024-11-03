КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон проголосовал на выборах президента за то, чтобы четырехлетний эксперимент нынешних властей над страной прекратился, за главу молдавского государства, который уважает конституцию и остановит ненависть и ксенофобию.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск).
«Я голосовал за справедливость, за президента, который уважает конституцию, остановит ненависть и ксенофобию, которые мы с сожалением наблюдаем в последнее время. Четырехлетний эксперимент с “хорошими временами” провалился. Я считаю, что мы, граждане Республики Молдова, не сможем пережить еще четыре года подобных экспериментов. Поэтому эти эксперименты должны быть прекращены», — заявил Додон журналистам после голосования.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.