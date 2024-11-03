Экс-премьер Молдавии Кику проголосовал на выборах президента

«Я голосовал за перемены. За переход от декларативной Европы к аутентичной, где люди не подвергаются преследованиям и дискриминации только потому, что их мнение отличается от мнения власти; где людям не грозит смерть, если они будут критиковать власти; при котором граждане не делятся властями на лагеря, потому что им это удобно; в котором вас не проклинает окружение президента “заболеть раком”, если вы не поддерживаете такого президента», — написал Кику в своем Telegram-канале.