Майя Санду: голосовала с уверенностью, что граждане выберут для страны хорошее

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Действующая глава государства Майя Санду, баллотирующаяся на второй срок от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), проголосовала во втором туре президентских выборов в Молдове.
«Я голосовала с уверенностью, что граждане выберут для страны хорошее. Они всегда вели страну вперед, защищали ее от зла. Сегодня, как никогда, мы должны быть едины, защищать наш голос, нашу независимость».
Она снова говорила про «воров», которые «хотят купить наш голос, нашу страну». При этом Санду заявила о силе народа, которая «бесконечно выше всех их грязных трюков». «Сила Молдовы — в каждом из вас. Поднимите головы, молдаване, Бог в помощь», — подытожила Санду.
Второй тур президентских выборов в Молдове
В Молдове 3 ноября проходит второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются действующий президент Майя Санду, которую поддерживает партия «Действие и солидарность», и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, которого выдвинула оппозиционная Партия социалистов.
В первом туре голосования 20 октября Санду набрала 42,49% голосов (656 852 избирателей), а Стояногло — 25,95% голосов (401 215 избирателей).
Согласно решению ЦИК, для проведения выборов открыто 2219 избирательных участков, в том числе 1988 на территории самой страны, включая 30 участков для граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра. За рубежом будет работать 231 избирательный участок в 37 странах. При этом в России, где, по разным данным, проживает до полумиллиона молдавских граждан, открыто всего два участка, оба при молдавском посольстве в Москве.
Всего для второго тура голосования ЦИК напечатал 3 659 696 бюллетеней, из них 2 820 496 бюллетеней для избирательных участков в стране и 839 200 бюллетеней для избирательных участков за рубежом. Из них 2 906 891 — на государственном языке, 746 929 — на русском, 3900 — на гагаузском, 870 на языке ромов, 991 — на болгарском и 115 — на украинском.