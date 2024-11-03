Второй тур выборов президента Молдавии признан состоявшимся

На территории Молдавии открыты более 2,2 тыс. избирательных участков, а также 231 участок за рубежом. Голосование завершится в 21:00 по местному времени (22:00 мск).
Во втором туре президентских выборов участвуют действующая глава государства Майя Санду и бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло. По результатам первого тура ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. За Майю Санду в первом туре проголосовали 42,49% избирателей, за Стояногло — 25,95%.
Первый тур выборов президента Молдавии прошел 20 октября. В тот же день в стране состоялся референдум о вступлении республики в Евросоюз. По его итогам, за евроинтеграцию высказались 50,35% граждан, против — 49,65%. 31 октября Конституционный суд страны утвердил итоги референдума. Оппозиция устроила акцию протеста и призвала не признавать результаты голосования.