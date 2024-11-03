Второй тур выборов президента Молдавии признан состоявшимся

Первый тур выборов президента Молдавии прошел 20 октября. В тот же день в стране состоялся референдум о вступлении республики в Евросоюз. По его итогам, за евроинтеграцию высказались 50,35% граждан, против — 49,65%. 31 октября Конституционный суд страны утвердил итоги референдума. Оппозиция устроила акцию протеста и призвала не признавать результаты голосования.