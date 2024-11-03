В Думе призвали не делать детей «лотерейными билетами», разыгрывая квартиры среди новорожденных

«Сама идея дарить что-то при рождении малыша неплоха тем, что это, очевидно, хорошая помощь новоиспеченным родителям. Но давать “одним все, другим ничего”, наверное, не лучший вариант. Еще вопрос в самой реализации — как будет осуществляться идея раздачи квартир? В привязке к региону? А есть ли у каждого региона возможность просто так в срочном порядке без очереди выдавать квартиры? Где-то это может быть и не проблема, но в некоторых регионах мы можем столкнуться с невозможностью это реализовать», — сказал он.