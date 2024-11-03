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В Думе призвали не делать детей «лотерейными билетами», разыгрывая квартиры среди новорожденных

Идею проводить всероссийскую лотерею среди новорожденных с призами в виде квартир и машин будет невозможно реализовать в некоторых регионах. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Источник: РИА "Новости"

«Сама идея дарить что-то при рождении малыша неплоха тем, что это, очевидно, хорошая помощь новоиспеченным родителям. Но давать “одним все, другим ничего”, наверное, не лучший вариант. Еще вопрос в самой реализации — как будет осуществляться идея раздачи квартир? В привязке к региону? А есть ли у каждого региона возможность просто так в срочном порядке без очереди выдавать квартиры? Где-то это может быть и не проблема, но в некоторых регионах мы можем столкнуться с невозможностью это реализовать», — сказал он.

По словам депутата, такая мера сделает детей «лотерейными билетами» и может быть несправедливой, поскольку в разных регионах стоимость квартир будет отличаться.

«Такая мера могла бы значительно помочь молодым родителям, но стоит ли называть это “лотереей” и проводить в таком формате? С одной стороны, сейчас мы пытаемся уйти от рекламы и распространения азартных игр, а с другой, делаем детей “лотерейными билетами”. Сами же родители, очевидно, зададутся вопросом: квартира в Москве стоит 12 млн, в Краснодаре 7 млн, а в Чите 4 млн. Так почему один ребенок получит квартиру за большие деньги, а другой — за гораздо меньшие»?

Думаю, справедливо было бы продумать и развить уже работающие идеи поддержки семей: отменить НДФЛ на продажу жилья семьями с одним ребенком, чтобы они могли улучшить жилищные условия, предоставлять беспроцентный кредит на покупку жилья, разрешить тратить маткапитал на покупку семейного автомобиля.

Александр Аксененко
зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

3 ноября вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил запустить по всей России лотерею для новорожденных и ежемесячно разыгрывать в ней по 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники. Парламентарий отметил, что розыгрыш будет автоматическим, списки младенцев предоставят ЗАГСы.

Чернышов напомнил, что положительный опыт подобных лотерей уже был в Хабаровске и Ленинградской области. По его мнению, лотерея может стать частью масштабной государственной программы поддержки семей с детьми.

закон
недвижимость