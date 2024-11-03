СМИ: Израиль считает погибшими половину заложников в секторе Газа

Информация о гибели заложников основана на разведданных. По словам источников Israel Hayom, хотя не во всех случаях есть подтвержденные данные, членам семьи заложников подробно рассказывают о состоянии их близких или их предположительной смерти. Вместе с тем израильские чиновники предполагают, что, учитывая суровые условия, в которых «Хамас» удерживает заложников больше года, выживших может быть еще меньше.