СМИ: Израиль считает погибшими половину заложников в секторе Газа

Информация о гибели заложников основана на разведданных. По словам источников Israel Hayom, хотя не во всех случаях есть подтвержденные данные, членам семьи заложников подробно рассказывают о состоянии их близких или их предположительной смерти. Вместе с тем израильские чиновники предполагают, что, учитывая суровые условия, в которых «Хамас» удерживает заложников больше года, выживших может быть еще меньше.
Заложники были похищены 7 октября 2023 года, когда вторгнувшиеся на территорию Израиля боевики «Хамаса» напали на посетителей музыкального фестиваля в кибуце Реим вблизи границы с сектором Газа. В тот день палестинские боевики похитили и увезли в анклав 253 израильтянина. Часть из них освободили в ходе переговоров. В плену остается как минимум один гражданин России — Александр Труфанов.