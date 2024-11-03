Машины из Приднестровья полиция разворачивает на границе: Граждан Молдовы опять лишают права проголосовать на выборах президента

Границу с Приднестровьем власти Молдовы, практически, закрыли, чтобы граждане нашей страны не смогли проголосовать на выборах.
Приднестровские СМИ сообщают, что Кишинев закрыл границу и не выпускает граждан Молдовы голосовать на выборах.
Сообщают о проблемах с въездом автомобилей с приднестровскими номерами из Каменского района (Каменка-Сенатовка). Километровая очередь из автомобилей просто стоит. Полиция обыскивает автомобили, тянет время, а потом просто не пропускает автомобили в Молдову.
Полицейские просто разворачивают приднестровские машины якобы из-за того, что нашли какие-то мелкие неисправности — не включены фары, трещина на стекле и прочее, сообщает Первый Приднестровский.
Такая же ситуация на мосту между приднестровской Рыбницей и молдавской Резиной.
В итоге, люди вынуждены часть центра Резины идти пешком по лестнице длиной более полукилометра.
Проблемы с въездом в Молдову и из Слободзейского района (пункт пропуска Красное-Раскайцы).
В Раскайцах на участке — отдельная урна для приднестровцев.
Полиция не пускает граждан Молдовы из Приднестровья на таможне, называя их «организованной группой».
Огромная очередь — у избирательного участка в Варнице (это молдавское село под Бендерами).
Голосовать в село Устье (это в Молдове, напротив Дубоссар) приехала пожилая пара из Приднестровья. Муж говорил на молдавском, и ему выдали бюллетень, а жене, которая обратилась на русском, сказали: «Вам голосовать не нужно». И такое происходит.