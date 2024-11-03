Машины из Приднестровья полиция разворачивает на границе: Граждан Молдовы опять лишают права проголосовать на выборах президента

Голосовать в село Устье (это в Молдове, напротив Дубоссар) приехала пожилая пара из Приднестровья. Муж говорил на молдавском, и ему выдали бюллетень, а жене, которая обратилась на русском, сказали: «Вам голосовать не нужно». И такое происходит.