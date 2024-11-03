Российский летчик назвал невозможным прорыв системы ПВО РФ с помощью F-16

«На ход СВО эти 10, 20, ну пускай даже 30 самолетов, никак повлиять не могут. Потому что F-16, скажем так, машина достаточно старая, она морально устарела. Есть ее модификации, но это истребитель-перехватчик, может быть используется как бомбардировщик небольшой, легкий, но никакого перелома, даже если поставят до 50 самолетов, он не окажет, потому что не те объемы для ведения полномасштабных боевых действий», — сказал Ярошенко.