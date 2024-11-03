Явка во втором туре выборов в Молдавии достигла почти 30 процентов

КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 13:00 (14:00 мск) достигла почти 30%, сообщили на сайте Центризбиркома.
Явка на голосовании составила 29,66%, проголосовали почти 850 тысяч избирателей. К этому моменту в первом туре приняли участие более 25% избирателей (около 717 тысяч человек).
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск).
Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
При этом молдавская общественная организация Promo-LEX получила уже 141 сообщение о происшествиях на президентских выборах, таких как технические проблемы при регистрации избирателей, повреждение и взлом урн или отсутствие пломб на них, нарушение тайны голосования, прерывание видеосъемки избирательных действий и другие.