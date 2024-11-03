Минниханов об исламских финансах: Видим в этом проекте большое будущее для РФ

«Бүген безнең делегация ислам финанславы буенча конференциядә катнашты. Россиядә 20 миллионнан артык мөселман яши. Без бу проектта илебез өчен зур киләчәкне күрәбез. Мондый форумны Казанда уздырырга планлаштырабыз (в переводе с татарского — “Сегодня наша делегация приняла участие в конференции по исламскому финансированию. В России живут более 20 млн мусульман. Мы видим в этом проекте большое будущее для нашей страны. Планируем провести такой форум в Казани”)», — добавил Минниханов.