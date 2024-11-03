Молдаване за рубежом активно голосуют, несмотря на мороз, ветер и очереди

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Голосование во втором туре выборов президента Молдовы активно проходит не только в стране, но и за ее пределами.
В Москве, где власти Молдовы открыли только два избирательных участка на всю Россию, очередь к урнам для голосования выстроилась с раннего утра.
Многие проделали долгий путь, чтобы приехать в российскую столицу из других регионов РФ. Так, молдаване, проживающие в Липецке, провели в дороге восемь часов.
«Эти выборы важны потому что меняется вектор направления, который должен быть. Молдова должна дружить и с Востоком и с Западом. Возлагаются большие надежды именно на эти выборы».
Он отметил, что ранее были собраны подписи на открытие участка в Липецке, но в последний момент был получен отказ. Однако люди сплотились и все же приехали в Москву.
Голосуют в Москве и молдаване, прибывшие в столицу России с Камчатки.
«Судьбоносный день для нашей страны. Что мы видели на первом туре, мотивировало нас прилететь в Москву и проголосовать. Другой возможности нет, участка только два, надеемся успеем проголосовать».
Несмотря на холодную погоду, людей в очереди к участкам меньше не становится. Чтобы не замерзнуть, танцуют хору — этот народный молдавский танец, как известно, объединяет.
По состоянию на 12.00 (по Кишиневу) В Москве на выборах президента Молдовы уже использована почти половина выделенных на два избирательных участка бюллетеней — всего 10 000. Проголосовало более 4500 граждан.
Представитель молдавской диаспоры Николай Погонец считает, что пока нельзя однозначно ответить на вопрос, будет ли честным подсчет голосов.
«В прошлый раз на час или два зависла система ЦИК и после этого рейтинг правящей партии (показатель “за” на референдуме) пошел вверх. Поэтому, думаю, они в любом случае будут пытаться что-то сделать, чтобы победить на выборах», — отметил Погонец.
По его словам, благодаря тому, что ЕС поддерживает правящую партию в Молдове, наблюдатели закрывают глаза на нарушения.
Многие граждане Молдовы воспользовались возможностью проголосовать в Белоруссии и Азербайджане.
«Хотим, чтобы процветала наша земля, вот и поэтому мы тут» — так говорят граждане Молдовы, приехавшие из России на избирательный участок в Минске.
В белорусской столице погода тоже выдалась морозная, а потому власти решили скрасить пребывание молдавских избирателей: разместили возле посольства фуд-корт и включили народную музыку. Естественно, хора и здесь стала отличным согревающим средством.
Очередь из граждан Молдовы, прилетевших для голосования во втором туре президентских выборов, выстроилась и у посольства Молдовы в Баку. В Азербайджан для того, чтобы реализовать свое избирательное право, прилетели многие уроженцы Гагаузии.
Очереди выстроились и к участкам для голосования в Стамбуле. Не помешал избирателям и сильный ветер. На Стамбул властями Молдовы было выделено 3000 бюллетеней для голосования. В первом туре здесь проголосовало более 1400 человек.
Активно идет голосование и в странах ЕС, там у участков для голосования также выстраиваются очереди. В частности, наиболее активно ведут себя избиратели в Румынии, Италии, Австрии, Эстонии, Бельгии, Франции, Германии.
К 13.00 по Кишиневу за пределами Молдовы во втором туре президентских выборов проголосовали более 107 000 человек.