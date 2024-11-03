Санду заявила об угрозе подкупа избирателей на выборах президента Молдавии

«Я голосовала за Молдову, я верю, что наши граждане сделают правильный выбор в пользу нашей страны. Они каждый раз вели страну вперед. Сегодня, как никогда, мы должны быть едины, сохранять мир, защищать наш голос и нашу независимость. Воры хотят купить наши голоса и нашу страну, но сила народа бесконечно сильнее любых их махинаций», — заявила Санду после посещения избирательного участка (цитата по Point.md).