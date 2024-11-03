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Санду заявила об угрозе подкупа избирателей на выборах президента Молдавии

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду заявила об угрозе подкупа избирателей. Она призвала граждан активнее участвовать в выборах, чтобы их голос не был похищен. Сегодня, 3 ноября, в стране проходит второй тур президентских выборов, в котором также участвует бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло.

Источник: AP 2024

«Я голосовала за Молдову, я верю, что наши граждане сделают правильный выбор в пользу нашей страны. Они каждый раз вели страну вперед. Сегодня, как никогда, мы должны быть едины, сохранять мир, защищать наш голос и нашу независимость. Воры хотят купить наши голоса и нашу страну, но сила народа бесконечно сильнее любых их махинаций», — заявила Санду после посещения избирательного участка (цитата по Point.md).

В голосовании поучаствовал и Александр Стояногло. Он пообещал, что в случае победы на выборах займется подготовкой к проведению честных выборов в парламент в 2025 году. «Очень важно, чтобы каждый мобилизовался и проголосовал. Наш голос способен победить избирательное мошенничество», — сказал он.

Первый тур выборов президента Молдавии прошел 20 октября. За Майю Cанду проголосовали 42,49% избирателей, за Александра Стояногло — 25,95%. Для голосования во втором туре открыты более 2,2 тыс. избирательных участков (в России открыто всего два). По последним данным, явка превысила 31% при минимальном пороге в 20%. ЦИК Молдавии сообщил об 11 случаях нарушений: запрещенной предвыборной агитации, подвоз избирателей, фотографирование бюллетеней.