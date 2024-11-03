КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер опровергла слухи о том, что полиция якобы штрафует сторонников политформирования у избирательных участков во втором туре выборов президента республики.
В ряде молдавских СМИ в воскресенье появилась информация о том, что полиция якобы штрафует граждан «из списков» прямо возле избирательных участков. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после первого тура выборов президент Молдавии Майя Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают «доказательствами» попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150−300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что в республику извне якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. По подозрению в электоральной коррупции задержаны несколько представителей оппозиционного блока «Победа».
«Не слушайте эти глупости. Уже становится смешно, как Майя Санду борется за свое кресло. Никаких полицейских, никаких штрафов нет у избирательных участков. Да, есть машина полиции, они обеспечивают какой-то правопорядок, но к гражданам не подходят и никого невозможно оштрафовать за голосование. Ваш голос — это ваше право. Оно гарантировано конституцией и Избирательным кодексом», — заявила Таубер, отметив, что слухи распространяются для того, чтобы остановить людей и не дать им возможность выразить свое мнение на выборах.
По ее словам, нынешняя власть всячески скомпрометировала себя, «обещая много и не делая ничего». «Давайте изменим наше будущее. Каждый из нас может повлиять на то, что происходит сегодня, будет завтра, на то, как будут жить наши дети и внуки», — призвала депутат.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.