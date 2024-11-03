В Молдавии опровергли слухи о штрафах у избирательных участков

«Не слушайте эти глупости. Уже становится смешно, как Майя Санду борется за свое кресло. Никаких полицейских, никаких штрафов нет у избирательных участков. Да, есть машина полиции, они обеспечивают какой-то правопорядок, но к гражданам не подходят и никого невозможно оштрафовать за голосование. Ваш голос — это ваше право. Оно гарантировано конституцией и Избирательным кодексом», — заявила Таубер, отметив, что слухи распространяются для того, чтобы остановить людей и не дать им возможность выразить свое мнение на выборах.