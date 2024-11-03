Европа без США не вытянет конфликт на Украине, заявил Орбан

По его словам, на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября необходимо попытаться изменить ситуацию, в которой оказалась Европа, поскольку сейчас «ее место в углу, она сидит на табуретке, а господа — Россия и США — сидят в креслах и разговаривают».
«Нам надо осознать, что если в США будет президент-сторонник мира — во что я не только верю, но и вижу из цифр, но увидим во вторник — если случится то, на что мы рассчитываем, и в Америке будет на стороне мира, то и Европа не сможет остаться провоенной. Европа одна не сможет вынести бремя этой войны, куда, на мой взгляд, безответственно вступила, точнее, куда ее втянули руководители евроучреждений. Если Америка встанет на путь мира, то и нам придется приспособиться», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Орбан отметил, что по-своему оценивает предвыборные расклады в США и, по его представлениям, «дует ветер перемен, демократы уходят, приходят республиканцы».
Венгерский премьер подчеркнул, что за прошедший год в Европе был создан политический альянс «Патриоты за Европу», который стал третьей по величине фракцией в Европарламенте, а впоследствии «станет силой большинства». «К концу этого года политические силы, выступающие за мир, на Западе будут в большинстве», — заключил он.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы Трамп вернулся к власти в США и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.