Европа без США не вытянет конфликт на Украине, заявил Орбан

«Нам надо осознать, что если в США будет президент-сторонник мира — во что я не только верю, но и вижу из цифр, но увидим во вторник — если случится то, на что мы рассчитываем, и в Америке будет на стороне мира, то и Европа не сможет остаться провоенной. Европа одна не сможет вынести бремя этой войны, куда, на мой взгляд, безответственно вступила, точнее, куда ее втянули руководители евроучреждений. Если Америка встанет на путь мира, то и нам придется приспособиться», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.