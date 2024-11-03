В Москве у посольства Молдавии растет очередь из желающих проголосовать

Молдавское посольство расположено на улице Кузнецкий мост в центре Москвы, очередь же выстроилась как на улице Кузнецкий мост, так и на Рождественке, в дипмиссию голосующих пускают через оба входа. Корреспондент агентства, пришедший туда к 13.30, обнаружил, что очередь из желающих отдать свой голос увеличилась по сравнению с тем, что было во время открытия избирательной участка.