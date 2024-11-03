В Москве у посольства Молдавии растет очередь из желающих проголосовать

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Перед посольством Молдавии в Москве продолжает увеличиваться очередь из желающих проголосовать на выборах президента республики, сам избирательный участок штатно продолжает свою работу, передаёт корреспондент РИА Новости.
Молдавское посольство расположено на улице Кузнецкий мост в центре Москвы, очередь же выстроилась как на улице Кузнецкий мост, так и на Рождественке, в дипмиссию голосующих пускают через оба входа. Корреспондент агентства, пришедший туда к 13.30, обнаружил, что очередь из желающих отдать свой голос увеличилась по сравнению с тем, что было во время открытия избирательной участка.
«Мы стоим 3−3,5 часа. Вот люди стоят, мерзнут, и, я думаю, что они все не пройдут, потому что мало участков открыто… Может сегодня тоже (продлят работу избирательного участка — ред.), надо это решить, потому что люди хотят проголосовать», — рассказал РИА Новости человек из очереди желающих проголосовать.
На месте присутствует большое количество полиции, которая организовывает безопасность избирателей. Волонтёры помогают стоящим в очереди людям горячими напитками: чаем и кофе.
Атмосфера около участка спокойная: некоторые поют и танцуют под песни на русском и молдавском языках.
ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России — двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них — в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте — отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.