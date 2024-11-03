Кибератака временно нарушила работу портала о выборах

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Служба информационных технологий и кибербезопасности Молдовы (STISC) сообщила о кибератаке, временно повлиявшей на доступность портала о выборах voteaza.md.
«Сайт стал объектом кибератаки DDoS (искусственная перегрузка сервера путем многократных одновременных запросов), что вызвало затруднения и замедление работы пользователей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалистам удалось выявить и нейтрализовать эту угрозу, «целостность данных не была нарушена».
«Специалисты действовали в соответствии с протоколами безопасности и восстановили работоспособность платформы. Были приняты дополнительные меры по защите и мониторингу, чтобы гарантировать сохранение функциональности информационной системы выборов».
Власти заявляют, что информационная инфраструктура находится под круглосуточным наблюдением.
Второй тур президентских выборов в Молдове
В Молдове 3 ноября проходит второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются действующий президент Майя Санду, которую поддерживает партия «Действие и солидарность», и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, которого выдвинула оппозиционная Партия социалистов.
В первом туре голосования 20 октября Санду набрала 42,49% голосов (656 852 избирателей), а Стояногло — 25,95% голосов (401 215 избирателей).
Согласно решению ЦИК, для проведения выборов открыто 2219 избирательных участков, в том числе 1988 на территории самой страны, включая 30 участков для граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра. За рубежом будет работать 231 избирательный участок в 37 странах. При этом в России, где, по разным данным, проживает до полумиллиона молдавских граждан, открыто всего два участка, оба при молдавском посольстве в Москве.
Всего для второго тура голосования ЦИК напечатал 3 659 696 бюллетеней, из них 2 820 496 бюллетеней для избирательных участков в стране и 839 200 бюллетеней для избирательных участков за рубежом. Из них 2 906 891 — на государственном языке, 746 929 — на русском, 3900 — на гагаузском, 870 на языке ромов, 991 — на болгарском и 115 — на украинском.