Полиция Молдовы: движение по мосту Рыбница-Резина парализовано

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Движение по мосту Рыбница — Резина в настоящее время парализовано, сообщили в Главной инспекции полиции Молдовы. Мост через Днестр обеспечивает передвижение граждан в/из Приднестровья.
Как объяснили в полиции, движение по мосту остановлено «из-за того, что в потоке людей находится человек, который не сотрудничает с полицией и держит в руках подозрительную коробку, отказываясь раскрыть ее содержимое».
Напомним, имеющие молдавское гражданство жители Приднестровья направляются в правобережную Молдову, чтобы проголосовать во втором туре президентских выборов. Люди говорят, что стоят на мосту несколько часов.
«Периметр охраняется, а специальные службы Генерального инспектората полиции документируют это дело и проверяют обстоятельства. Как только дело будет оформлено в соответствии с протоколами и будет исключена угроза безопасности граждан, движение в районе будет возобновлено», — отмечается в сообщении полиции.