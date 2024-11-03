Гражданка Молдавии рассказала об организации выборов в России

«Это ужасно. Людей очень много, люди не могут проголосовать, почему нельзя сделать даже в электронной форме? Люди проживают по всей России. Сделали бы людям (возможность — ред.) — проголосовали. Ладно в Крыму санкции, туда не могут приехать — можно хотя бы на Тамань — самое ближайшее — и люди бы поехали, поехал бы весь Крым, в котором проживают молдаване, они бы все поехали».