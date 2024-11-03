Гражданка Молдавии рассказала об организации выборов в России

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Гражданка Молдавии Майя Арьёл, которая проживает в Ялте, назвала «ужасным» тот факт, что в России открылось только два избирательных участка для голосования на втором туре президентских выборов.
«Это ужасно. Людей очень много, люди не могут проголосовать, почему нельзя сделать даже в электронной форме? Люди проживают по всей России. Сделали бы людям (возможность — ред.) — проголосовали. Ладно в Крыму санкции, туда не могут приехать — можно хотя бы на Тамань — самое ближайшее — и люди бы поехали, поехал бы весь Крым, в котором проживают молдаване, они бы все поехали».
По ее словам, она приехала подержать молдавскую диаспору и всех граждан Молдовы, «чтобы люди сделали свой честный выбор, чтобы люди жили в процветании, достатке, а не велись на всякие провокации». «Идите, голосуйте, где бы вы не находились», — добавила она.
Она отметила, что для того, чтобы отдать свой голос молдаване, проживающие в Крыму, выехали из Ялты на автобусе в 7 часов утра и приехали в 13.45, добавив, что с учётом поездки обратно процедура голосования займёт у людей весь день.
Другой собеседник РИА Новости отметил, что открытие всего лишь двух участков в России, является нечестным, поскольку количество участков, открытых в других странах, больше.
ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России — двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них — в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте — отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.