МИД Финляндии направил ноту России из-за порчи забора посольства в Москве

«Конечно, в таких случаях всегда принято присылать записку, в которой освещается проблема», — сказала Лийвала финскому агентству STT. По ее словам, полиция задержала пять человек. Она не уточнила их национальность. Надпись была сделана на шведском языке.
Аландские острова — архипелаг в Балтийском море, автономия в составе Финляндии, населенная аландскими шведами.
В сентябре в Финляндии наложили арест на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, жилой дом в Тёёлё, офисное здание в городском районе Лауттасаари, а также на три объекта на Аландских островах. Все они были арестованы по иску украинского «Нафтогаза». После этого российский МИД выразил финскому послу протест. Президент Финляндии Александр Стубб назвал арест судебным, а не политическим решением.