МИД Финляндии направил ноту России из-за порчи забора посольства в Москве

В сентябре в Финляндии наложили арест на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, жилой дом в Тёёлё, офисное здание в городском районе Лауттасаари, а также на три объекта на Аландских островах. Все они были арестованы по иску украинского «Нафтогаза». После этого российский МИД выразил финскому послу протест. Президент Финляндии Александр Стубб назвал арест судебным, а не политическим решением.