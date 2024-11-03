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МИД Финляндии направил ноту России из-за порчи забора посольства в Москве

Посол Марья Лийвала сообщила, что 2 ноября МИД Финляндии направил ноту российской стороне в связи с инцидентом у финского посольства в Москве. 1 ноября неизвестные написали на заборе посольства Аландские острова наши, а территорию дипмиссии закидали яйцами. Содержание ноты дипломат не раскрыла.

Источник: AP 2024

«Конечно, в таких случаях всегда принято присылать записку, в которой освещается проблема», — сказала Лийвала финскому агентству STT. По ее словам, полиция задержала пять человек. Она не уточнила их национальность. Надпись была сделана на шведском языке.

Аландские острова — архипелаг в Балтийском море, автономия в составе Финляндии, населенная аландскими шведами.

В сентябре в Финляндии наложили арест на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, жилой дом в Тёёлё, офисное здание в городском районе Лауттасаари, а также на три объекта на Аландских островах. Все они были арестованы по иску украинского «Нафтогаза». После этого российский МИД выразил финскому послу протест. Президент Финляндии Александр Стубб назвал арест судебным, а не политическим решением.