В Молдавии наблюдатели заявили о 544 сообщениях о происшествиях на выборах

По его словам, больше всего случаев — 88 — связано с нарушением тайны голосования (фотографирование бюллетеней, демонстрация бюллетеня с поданным голосом). С недочетами в избирательных списках связано 39 случаев, с техническими проблемами по регистрации избирателей — 34 случая, с прерыванием видеосъемки избирательных действий — 23 случая, с необоснованным присутствием посторонних лиц на избирательном участке или в радиусе 100 метров — 22 случая, с повреждением, взломом урн для голосования или отсутствием пломб на них — 21 случай. В списке также нарушения, связанные с наличием рекламных материалов, стендов, избирательных щитов в радиусе избирательного участка, с необоснованным прекращением/приостановлением голосования на избирательном участке и с организованной перевозкой избирателей.