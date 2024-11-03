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CNN: отсутствие единства на Западе приносит пользу Путину

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Разногласия среди союзников Украины идут на пользу президенту России Владимиру Путину, считает CNN.

Источник: © РИА Новости

«Отсутствие единства на Западе, отсутствие явной схожести взглядов Запада и Киева на желаемую цель… У Путина нет причин пересматривать свои действия на Украине», — приводит издание слова эксперта в области международных отношений Томаса Грэма.

Более того, конфликт происходит не просто между Москвой и Киевом, а между Россией и Западом, поэтому масштаб потенциальных переговоров должен соответствовать этому уровню, говорится в тексте. По мнению британского аналитика Джона Лоу, действия России на Украине — это средство уменьшить влияние США на международной арене.

В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

Путин Владимир