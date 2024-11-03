В Приднестровье заявили, что Кишинёв блокирует доступ к избирательным участкам

Так он прокомментировал информацию полиции Молдавии о закрытии дороги из-за подозрительного человека с коробкой.
«Зона безопасности является нашей ответственностью, поэтому для разбирательства туда было решено направить военного коменданта. Согласно его информации, такой угрозы, о которой сейчас все пишут, нет. Это всё манипуляции. Этот инцидент создаётся искусственно молдавской стороной для ограничения передвижения граждан», — сказал Беляков ТАСС.
Он также сообщил, что полиция в Молдавии задерживает на границе автомобили с приднестровцами, которые едут голосовать, некоторые граждане не могут пройти через пункты пропуска. Мост между городами Рыбница (ПМР) и Резина перекрыли сотрудники правоохранительных органов, так как на данном направлении «якобы что-то заминировано».