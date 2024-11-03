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В Приднестровье заявили, что Кишинёв блокирует доступ к избирательным участкам

Кишинёв искусственно заблокировал доступ для жителей Приднестровья к избирательным участкам, которые открылись на левом берегу Днестра, заявил Олег Беляков — сопредседатель Объединённой контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья.

Источник: РИА "Новости"

Так он прокомментировал информацию полиции Молдавии о закрытии дороги из-за подозрительного человека с коробкой.

«Зона безопасности является нашей ответственностью, поэтому для разбирательства туда было решено направить военного коменданта. Согласно его информации, такой угрозы, о которой сейчас все пишут, нет. Это всё манипуляции. Этот инцидент создаётся искусственно молдавской стороной для ограничения передвижения граждан», — сказал Беляков ТАСС.

Он также сообщил, что полиция в Молдавии задерживает на границе автомобили с приднестровцами, которые едут голосовать, некоторые граждане не могут пройти через пункты пропуска. Мост между городами Рыбница (ПМР) и Резина перекрыли сотрудники правоохранительных органов, так как на данном направлении «якобы что-то заминировано».