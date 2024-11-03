В Приднестровье заявили, что Кишинёв блокирует доступ к избирательным участкам

«Зона безопасности является нашей ответственностью, поэтому для разбирательства туда было решено направить военного коменданта. Согласно его информации, такой угрозы, о которой сейчас все пишут, нет. Это всё манипуляции. Этот инцидент создаётся искусственно молдавской стороной для ограничения передвижения граждан», — сказал Беляков ТАСС.