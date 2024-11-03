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Британия еще не столкнулась со всеми последствиями Brexit, пишут СМИ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Великобритания еще не столкнулась с 60% последствий своего выхода из ЕС, сообщает газета Independent со ссылкой на экономического секретаря Казначейства Великобритании Тюлип Сидик.

Источник: Reuters

«Сидик заявила, что 60% последствий Brexit еще не материализовались», — пишет издание.

Отмечается, что Сидик заявила, что объемы экспорта и импорта Великобритании в конечном счете будут на 15% ниже, чем если бы страна осталась в ЕС.

Газета подчеркивает, что Сидик опиралась на данные британского Бюро по бюджетной ответственности (OBR).

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым центром торговли из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.

ЕС