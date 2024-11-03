Гуцул обвинила власти Молдавии в дискриминации избирателей в России

КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Власти Молдавии нарушили конституцию, поскольку ограничили право избирателей, живущих в России, принять участие в выборах президента республики, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
«Это полная дискриминация народа и диаспоры, открыв всего два участка в Москве для 500 тысяч молдавских граждан в России, власти Молдавии лишили их комфортного голосования и волеизъявления. Власти страны нарушили Конституцию Республики Молдова, где четко сказано, что каждый гражданин Молдовы имеет право избирать и быть избранным», — заявила Гуцул журналистам.
Она также отметила, что, несмотря на все препятствия, гордится стойкостью своего народа.
«Сегодня видела видео, где жители Гагаузской автономии, живущие на Камчатке, нашли время, деньги и прилетели в Москву, чтобы отдать свой голос и добиться перемен в нашей стране», — добавила Гуцул.
ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России — двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них — в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.