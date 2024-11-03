Гуцул обвинила власти Молдавии в дискриминации избирателей в России

ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России — двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них — в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории.