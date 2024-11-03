Украинцам пригрозили сроком за хранение дров без документов

«Все зависит от стоимости поврежденной древесины и обстоятельств», — уточнил адвокат. По словам юриста, если вред из-за незаконной вырубки или повреждения деревьев и кустарников будет квалифицирован как существенный, то за это можно получить до 34 тысяч гривен штрафа, или около 81 тысячи рублей, и до пяти лет лишения свободы.