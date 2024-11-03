КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Глава ЦИК Молдавии Анжела Караман заявила на брифинге, что система регистрации избирателей в день выборов президента страны подвергалась кибератаке, ее работа уже восстановлена.
«Служба информационных технологий и кибербезопасности проинформировала ЦИК о нескольких DDoS-инцидентах кибербезопасности, которые временно повлияли на доступность информационных ресурсов и регистрацию избирателей. Ответственные лица действовали согласно протоколам и восстановили работоспособность систем», — заявила Караман.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.