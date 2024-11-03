КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Центризбирком Молдавии получил информацию о 103 случаях нарушений на избирательных участках, все они проверяются полицией, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск).
«Если говорить о нарушениях, то к этому часу (17.00 мск — ред.) зарегистрированы: фотографирование бюллетеней (42 случая), повреждение бюллетеней (20 случаев), вынос бюллетеней с участков (два случая), запрещенная предвыборная агитация (два случая), несанкционированная предвыборная демонстрация (шесть случаев), незаконный подвоз избирателей (12 случаев), а также один случай нахождения в кабине для голосования больше одного человека».
Она также сообщила, что в течение дня власти предотвратили 18 случаев избирательной коррупции. Караман подчеркнула, что полиция расследует каждый подобный инцидент.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.