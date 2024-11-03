КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Полиция Молдавии сообщает, что к 15.30 по местному времени (16.30 мск) зарегистрировала 126 случаев нарушения избирательного законодательства и кодекса о правонарушениях.
«Информация о предвыборной активности зарегистрирована до 15.30. Всего — 126 нарушений», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
В полиции уточнили, что к нарушению избирательных норм относятся 105 нарушений, из них большинство связано с фотографированием бюллетеней, запрещенной агитацией и попытками подкупа избирателей.
«Также были зафиксированы другие происшествия: присутствие на избирательном участке лиц в нетрезвом состоянии, конфликты, хулиганские действия) — 21 случай», — отмечает полиция.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.