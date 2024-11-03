Опрос NBC показывает равную поддержку Харрис и Трампа на выборах

Поддержка Харрис основана на растущем энтузиазме среди демократов, ее выступлении в защиту прав на аборты и ее репутации защитника среднего класса.
Трампу помогают негативные настроения относительно того, в каком направлении движется страна, его преимущества по темам экономики и стоимости жизни, а также позитивное отношение к его предыдущему президентскому сроку.
Опрос NBC News проводился с 30 октября по 2 ноября среди 1 000 зарегистрированных избирателей, большинство из них были опрошены по телефону. Погрешность составляет 3,1 п.п.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.