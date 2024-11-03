ЦИК Молдавии: кибератака замедлила работу системы регистрации избирателей

«Это привело к замедлению на определенный период работы программы, которая регистрирует избирателей, пришедших на участки», — сказала она (цитата по ТАСС). По словам Караман, сейчас работа сервиса восстановлена. Работа избирательных пунктов Молдавии завершится в 21:00 по местному времени (22:00 мск). По состоянию на 18:38 мск явка на выборах составила 49,05%.
Сегодня, 3 ноября, в Молдавии проходит второй тур выборов президента, среди кандидатов — действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур состоявшимся, так как минимальный порог явки избирателей в 20% был пройден.