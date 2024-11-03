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Явка во втором туре президентских выборов в Молдове превысила 50%

В Молдове проходит второй тур президентских выборов, проголосовала половина внесенных в списки избирателей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Во втором туре выборов президента Молдовы свое избирательное право реализовали чуть более 50% граждан, внесенных в списки.

К урнам для голосования пришли более 1,5 миллиона избирателей.

В Кишиневе явка превысила 51%, в Бельцах превысила 47%. В АТО Гагаузия проголосовали 47,4% избирателей.

Как отмечают в ЦИК, во втором туре президентских выборов граждане голосуют довольно активно. Центральная избирательная комиссия свидетельствует о высокой явке за рубежом, где на 16.00 проголосовало более 255 000 избирателей.

Прекратили работу два избирательных участка за пределами страны: в Токио (Япония) и Пекине (Китай). На этих двух участках свое право голоса воспользовались 84 и 43 избирателя соответственно, уточнили в ЦИК.

К 16:00 открылись избирательные участки на восточном побережье Соединенных Штатов Америки.

За рубежом более половины проголосовавших — молодые люди в возрасте от 26 до 45 лет (почти 55%). В Республике Молдова основными избирателями являются люди в возрасте от 56 до 75 лет (40%).

Второй тур президентских выборов в Молдове

В Молдове 3 ноября проходит второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются действующий президент Майя Санду, которую поддерживает партия «Действие и солидарность», и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, которого выдвинула оппозиционная Партия социалистов.

В первом туре голосования 20 октября Санду набрала 42,49% голосов (656 852 избирателей), а Стояногло — 25,95% голосов (401 215 избирателей).

Согласно решению ЦИК, для проведения выборов открыто 2219 избирательных участков, в том числе 1988 на территории самой страны, включая 30 участков для граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра. За рубежом будет работать 231 избирательный участок в 37 странах. При этом в России, где, по разным данным, проживает до полумиллиона молдавских граждан, открыто всего два участка, оба при молдавском посольстве в Москве.

Всего для второго тура голосования ЦИК напечатал 3 659 696 бюллетеней, из них 2 820 496 бюллетеней для избирательных участков в стране и 839 200 бюллетеней для избирательных участков за рубежом. Из них 2 906 891 — на государственном языке, 746 929 — на русском, 3900 — на гагаузском, 870 на языке ромов, 991 — на болгарском и 115 — на украинском.