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Захарова объяснила переименование европейского департамента МИДа

Переименование департамента общеевропейского сотрудничества МИДа в департамент европейских проблем связано с изменением геополитической обстановки, рассказала РБК официальный представитель ведомства России Мария Захарова.

Источник: Без источника

Переименование связано с «изменением геополитических реалий и необходимостью адаптации под них деятельности МИДа», отметила Захарова. По ее словам, необходимость внести коррективы в название подразделения вызвана «деградацией структур многостороннего сотрудничества в Европе».

Схему изменений в структуре министерства опубликовали на сайте. Департамент, как и прежде, будет заниматься вопросами взаимодействия Москвы с международными европейскими организациями — ОБСЕ, Советом Европы, Евросоюзом и НАТО. Также в структуре ведомства остаются еще четыре европейских департамента, занимающихся различными государствами Европы.

Департамент европейских проблем возглавляет Владислав Масленников. В должность главы подразделения он вступил в середине октября. Масленников работает в министерстве более 30 лет.

В марте 2022 года в Совете Европы приняли решение о прекращении членства России на фоне начавшейся военной операции на Украине.

Москва остается членом ОБСЕ. В начале декабря на острове состоится заседание совета министров организации. На встречу полетит министр иностранных дел Сергей Лавров, это будет его первый визит в страну Евросоюза после начала боевых действий на Украине.

Захарова Мария
ЕС
дипломатия