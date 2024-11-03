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Явка на выборах президента Молдовы во втором туре выше, чем в первом

Первый тур выборов главы государства не выявил абсолютного победителя, поэтому молдавские власти объявили о проведении второго тура.

Источник: Российская газета

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Явка на выборах президента Молдовы во втором туре по состоянию на 19:30 составила 51,8%, сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Сегодня в Молдове и на участках для голосования за рубежом проходит второй тур выборов президента. Участки закроются в 21:00, в том числе в посольстве в белорусской столице.

Согласно информации, размещенной на сайте Центризбиркома, по состоянию на 19:30 явка достигла отметки в 51,8%, или почти 1,6 миллиона молдавских избирателей. В первом туре выборов, который состоялся 20 октября, явка была на уровне в 51,67%.

За президентское кресло в Молдове борются действующий глава государства Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Многие молдавские избиратели сегодня приехали на автобусах и прилетели на самолетах из России, чтобы проголосовать в посольстве в Минске.

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Граждане Молдовы объяснили, что решили прибыть в белорусскую столицу, чтобы гарантировано проголосовать, потому что на всю Россию открыто всего два участка для голосования.

В ходе первого тура далеко не все молдавские граждане сумели проголосовать в российской столице, многим даже не хватило бюллетеней.

В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.