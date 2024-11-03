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В Москве у посольства Молдавии выстроились очереди из голосующих

Сотни граждан Молдавии выстроились в очереди у посольства республики в Москве для того, чтобы проголосовать на выборах президента.

По последним данным, во втором туре президентских выборов в Молдавии на избирательные участки уже пришли больше 1 млн 46 тыс. граждан, явка составляет почти 50%. Кандидаты — действующий президент республики Майя Санду (42,45% голосов в первом туре) и кандидат от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), бывший генеральный прокурор Александр Стояногло (25,98%).

Молдавский телеканал TV-8 называет явку рекордной для президентских выборов, по его прогнозу, итоговая явка превысит ту, которая была на президентских выборах 2020 года. Повышенная активность наблюдается не только внутри страны, но и на избирательных участках за рубежом.