В Москве у посольства Молдавии выстроились очереди из голосующих

Молдавский телеканал TV-8 называет явку рекордной для президентских выборов, по его прогнозу, итоговая явка превысит ту, которая была на президентских выборах 2020 года. Повышенная активность наблюдается не только внутри страны, но и на избирательных участках за рубежом.