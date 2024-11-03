Трампа обвинили во лжи во время избирательной кампании

Телеканал обвинил команду Трампа в неоднократной лжи, основанной на реальных заявлениях Харрис. Например, по данным журналистов, в последнем ролике утверждается, что кандидат от демократов хочет повысить налоги. «На самом деле в той статье, на которую ссылаются в ролике, речь шла о повышении налогов для самых богатых американцев и крупных корпораций», — заявили в CNN.