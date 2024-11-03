МИД Турции назвал условием заключения мира территориальную целостность Украины

«Чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра раздался первый выстрел российской пушки. Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года», — говорил Ермак.