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МИД Турции назвал условием заключения мира территориальную целостность Украины

Киев не откажется от требования полного вывода российских войск с украинской территории, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Одновременно глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что урегулирование конфликта невозможно без соблюдения территориальной целостности Украины. В России на это ответили, что условия Киева «не имеют ничего общего с реальностью».

Источник: Газета.Ру

Киев не откажется от требования полного вывода российских войск с украинской территории, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Одновременно глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что урегулирование конфликта невозможно без соблюдения территориальной целостности Украины. В России на это ответили, что условия Киева «не имеют ничего общего с реальностью».


Конфликт между РФ и Украиной должен закончиться полным выводом российских военных с украинской территории, подчеркнул глава офиса президента Украины Андрей Ермак в колонке для латвийского издания LSM.


«Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины. Отмена незаконных аннексий. Демилитаризация и деоккупация Запорожской атомной электростанции. Восстановление свободы передвижения», — пишет Ермак, перечисляя «условия мира».


Чиновник при этом добавил, что в Киеве готовы учесть интересы других заинтересованных сторон, если они «основываются на международном праве и справедливости», а также территориальной целостности и неприкосновенности границ.


«Мы не можем и не будем принимать предложения, которые угрожают самому существованию Украины», — заключил Ермак.


Позицию Киева в вопросе о территориях поддерживает Анкара. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о необходимости сохранения территориальной целостности Украины.


«Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», — цитирует его газета Hürriyet.


Фидан отметил, что у Анкары «особенные отношения» как с Москвой, так и с Киевом, поэтому турецкая сторона слышит обе стороны. По его словам, и Россия, и Укриана «не хотят, чтобы их считали проигравшими».


Что об этом думают в Москве.


Глава ЛДПР и руководитель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что риторика украинских властей не имеет ничего общего с реальным положением дел.


«Ермак делает “хорошую мину при плохой игре” в расчете на западных хозяев. Его псевдоусловия ничего не имеют общего с реальностью, поскольку речь идет, в том числе, о Донбассе и Новороссии, с территории которых требуется “вывести войска”. А может, господин Ермак говорит и про Крым? Полный абсурд», — отметил депутат.


С ним согласен и первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, который выразил уверенность, что российские войска никогда не будут выведены с бывших украинских территорий.


"Мы понимаем, что этого не будет никогда.


Как минимум четыре области, которые Ермак считает украинскими, провели референдум и приняты в состав Российской Федерации. Речь даже не может идти об этих областях«, — сказал Чепа в разговоре с “Лентой.ру”.


Сенатор Сергей Перминов в свою очередь утверждает, что слова Ермака были попыткой продемонстрировать Западу, что в Киеве готовы к урегулированию.


«Мнение главы офиса руководителя соседнего государства следует рассматривать как попытку демонстрации третьим странам “готовности к некоему процессу возможного урегулирования на каких-то условиях”. Таких заявлений было много. Важны практические шаги, а не публичные декларации», — сказал Перминов.


Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин перечислил условия для подписания мирного договора, среди которых «вывод украинских войск с нашей территории, нейтральный статус соседнего государства, снятие санкций, введенных в отношении России». «Иные предложения обречены на неуспех как не отвечающие нашим национальным интересам», — уверен политик.


Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя заявление главы МИД Турции, подчеркнул, что Россия стоит на своей позиции и все ее условия уже сформулированы. Однако в Москве «открыты для обмена мнениями» и обсуждений этой темы.


Почему Киев настаивает на возвращении к старым границам?


Несмотря на ухудшающееся положение на фронте и снижение объемов западной помощи, президент Украины Владимир Зеленский продолжает выступать категорически против территориальных компромиссов, настаивая на возвращении к границам 1991 года. Тем не менее в конце октября глава офиса украинского президента допустил, что страна будет готова вернуться к границам по состоянию на начало 2022-го.


«Чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра раздался первый выстрел российской пушки. Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года», — говорил Ермак.


Украинский политолог Владимир Фесенко, которого называют «близким к Офису президента», полагает, что украинские власти настаивают на выводе российских войск и возвращении всех территорий, поскольку опасаются критики. По его мнению, если Зеленский пойдет на переговоры и заключение мира без выхода на границы 1991 года, противники объявят его предателем, «отдавшим территории».


Издание «Политика Страны» также отмечает, что неготовность Киева к территориальным уступкам говорит о том, что аналогичной позиции придерживается Вашингтон.


«Реальная (а не медийная) позиция администрации Байдена — продолжать войну дальше. И дискуссия там идет только по вопросу, как это делать — расширять военную помощь и в целом участие НАТО в войне, не боясь пересекать “красные линии” Путина. Либо проявлять осторожность, чтоб не допустить прямого столкновения США и РФ с риском ядерной войны», — отмечают авторы материала.


Тайные переговоры.


Тем временем газета Die Zeit сообщила, что Россия и Украина якобы ведут непубличные переговоры на уровне политических советников, чтобы определить границы возможных взаимных уступок.




По информации издания, встречи представителей сторон уже проходили в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других местах. В переговорах участвовали страны G7, а также Китай.


Авторы статьи уверяют, что в настоящее время вопрос состоит не в том, стоит ли ожидать мирных переговоров между Россией и Украиной, а «когда и как они пройдут».