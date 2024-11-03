Явка во втором туре выборов в Молдавии за рубежом установила рекорд

КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Во втором туре выборов президента Молдавии по состоянию на 20.00 (21.00 по мск) проголосовали чуть более 300 тысяч представителей диаспоры за рубежом, это абсолютный рекорд, сообщает молдавский МИД.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Явка во втором туре выборов президента Молдавии по состоянию на 21.00 мск превысила 53%, проголосовали более 1,6 миллиона граждан. В первом туре, состоявшемся 20 октября, итоговая явка составила 51,67% и тогда же проголосовали 240 548 представителей диаспоры.
«Во втором туре президентских выборов проголосовали более 300 тысяч молдаван из-за границы, установив абсолютный рекорд», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.