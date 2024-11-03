Нетаньяху считает необходимым вытеснение «Хезболлах» за реку Литани

«Хочу внести ясность: с соглашением о прекращении огня [в Ливане] или без него, ключом к восстановлению мира и безопасности на севере Израиля является прежде всего вытеснение движения “Хезболлах” к северу от реки Литани [в глубине ливанской территории], предотвращение любых попыток его перевооружения и твердый ответ на любые действия против нас», — сказал Нетаньяху. Высказывания премьера распространила его канцелярия.
23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах» в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. Заявленная цель — создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей.
В результате одной из бомбардировок 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.