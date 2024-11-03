Нетаньяху считает необходимым вытеснение «Хезболлах» за реку Литани

«Хочу внести ясность: с соглашением о прекращении огня [в Ливане] или без него, ключом к восстановлению мира и безопасности на севере Израиля является прежде всего вытеснение движения “Хезболлах” к северу от реки Литани [в глубине ливанской территории], предотвращение любых попыток его перевооружения и твердый ответ на любые действия против нас», — сказал Нетаньяху. Высказывания премьера распространила его канцелярия.