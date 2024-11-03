У мэра Львова произошел конфликт с «Правым сектором»

31 октября в соцсетях было опубликовано видео с митинга «Правого сектора» в центре Львова у ратуши, на котором Смага пригрозил мэру, что, если еще раз прозвучат слова о финансировании националистов из Москвы — это будет последнее, что тот скажет. «Я не говорю от всех, я говорю от себя», — предупредил он.