У мэра Львова произошел конфликт с «Правым сектором»

У мэра Львова Андрея Садового произошел конфликт с главой львовского областного штаба «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Иваном Смагой из-за высказываний чиновника о финансировании украинских националистических движений из России. Об этом пишет «Страна.ua».
21 октября Садовый в интервью «РБК-Украине», отвечая на вопрос об ужесточении языковой политики, заявил, что этот вопрос поднимают «пророссийские силы», финансируемые из-за рубежа, и упомянул националистические движения, а также «а-ля милитарные организации».
31 октября в соцсетях было опубликовано видео с митинга «Правого сектора» в центре Львова у ратуши, на котором Смага пригрозил мэру, что, если еще раз прозвучат слова о финансировании националистов из Москвы — это будет последнее, что тот скажет. «Я не говорю от всех, я говорю от себя», — предупредил он.
Мэра в интервью также спросили о языковых патрулях, появление которых анонсировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Чиновник назвал Львов «самым большим в мире украиноязычным городом» и исключил появление в нем языковых инспекторов.
Марцинкив заявил в сентябре, что в Ивано-Франковске появятся языковые инспекторы, которые будут делать замечания тем, кто говорит на улице на русском языке. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень после этого подчеркнул, что в стране не будет никаких языковых патрулей. Сам омбудсмен в мае предлагал «перейти от нежной (оборонительной) к наступательной украинизации».