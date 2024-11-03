Лукашенко прокомментировал начало избирательной кампании в Белоруссии

Президент также прокомментировал участие в кампании лидеров партий. «То, что партии выдвинули своего человека, — ничего плохого в этом не вижу. Это партии, они должны о себе заявить. Выиграют — не выиграют, выборы покажут, но они должны о себе заявить», — добавил он.