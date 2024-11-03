В Молдавии закрылись избирательные участки

КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Избирательные участки для выборов во втором туре президента закрылись в Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года.
По данным полиции, в течение дня выборов было зарегистрировано 191 нарушение: фотографирование бюллетеней (61 случай) — составлено 27 протоколов, запрещенная предвыборная агитация (29 случая), подозрения в подкупе избирателей (25 случаев), незаконный подвоз избирателей (20 случаев), несанкционированная предвыборная демонстрация (7 случаев), повреждение бюллетеней (6 случаев), а также другие нарушения.
Глава ЦИК Анжела Караман сообщила, что работа некоторых участков может быть продлена на два часа в случае необходимости.
ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России — двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД республики одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.