В Молдавии завершилось голосование во втором туре выборов

На выборах присутствовали более 2 тыс. наблюдателей, среди которых представители ОБСЕ и некоторых других организаций, а также иностранные дипломаты. Представители России и структур СНГ не были приглашены. Кроме того, власти республики сократили количество избирательных участков в России с 29 до 2, которые работали на территории посольства Молдавии в Москве. По данным ЦИК, эти два участка стали самыми загруженными. Как считает оппозиция в Кишиневе, преграды связаны с политическими предпочтениями сотен тысяч молдавских избирателей в России: они в основном не поддерживают прозападное правительство Молдавии.