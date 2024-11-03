Брифинги Санду и Стояногло: основные заявления

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. После того как завершили работу участки для голосования во втором туре президентских выборов в Молдове, кандидаты на пост главы государства провели брифинги.
Баллотирующийся от Партии социалистов экс-генпрокурор Александр Стоянонгло поблагодарил избирателей и отметил, что жители страны показали ответственность, с которой подходят к демократическому процессу выборов.
«Ваш голос стер границы между городом и селом, севером и югом, востоком и западом. Ваше массовое участие — это доказательство того, что Молдова — не просто точка на карте и не пассивные зрители, а ответственный народ, осознающий своё будущее. Благодарю от всего сердца за ваш выбор, за энергию, вовлечённость и доверие, вложенные в этот демократический процесс. Каждый, кто вошёл в кабину для голосования, написал главу в судьбе страны».
Его контркандидат, действующая президент Молдовы, выдвиженец правящей PAS Майя Санду также выразила благодарность избирателям и рекомендовала тем, кто будет считать голоса, делать это внимательно.
«Я благодарю всех людей, принявших участие в голосовании. Особое спасибо жителям Кишинева, которые пришли на выборы в большом количестве. Я также благодарю молодежь, которая массово пришла голосовать. Я благодарю граждан диаспоры, которые проявили исключительную активность. Я обращаюсь ко всем работникам избирательных участков — будьте внимательны и тщательно подсчитывайте голоса».
Второй тур президентских выборов в Молдове
В Молдове 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За пост главы государства боролись действующий президент Майя Санду, которую поддерживает партия «Действие и солидарность», и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, которого выдвинула оппозиционная Партия социалистов.
В первом туре голосования 20 октября Санду набрала 42,49% голосов (656 852 избирателей), а Стояногло — 25,95% голосов (401 215 избирателей).
Согласно решению ЦИК, для проведения выборов было открыто 2219 избирательных участков, в том числе 1988 на территории самой страны, включая 30 участков для граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра. За рубежом работал 231 избирательный участок в 37 странах. При этом в России, где, по разным данным, проживает до полумиллиона молдавских граждан, открыто всего два участка, оба при молдавском посольстве в Москве.
Всего для второго тура голосования ЦИК напечатал 3 659 696 бюллетеней, из них 2 820 496 бюллетеней для избирательных участков в стране и 839 200 бюллетеней для избирательных участков за рубежом. Из них 2 906 891 — на государственном языке, 746 929 — на русском, 3900 — на гагаузском, 870 на языке ромов, 991 — на болгарском и 115 — на украинском.