Брифинги Санду и Стояногло: основные заявления

«Ваш голос стер границы между городом и селом, севером и югом, востоком и западом. Ваше массовое участие — это доказательство того, что Молдова — не просто точка на карте и не пассивные зрители, а ответственный народ, осознающий своё будущее. Благодарю от всего сердца за ваш выбор, за энергию, вовлечённость и доверие, вложенные в этот демократический процесс. Каждый, кто вошёл в кабину для голосования, написал главу в судьбе страны».