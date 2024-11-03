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Люди не уходят от посольства Молдавии в Москве после закрытия участков

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Люди продолжают оставаться около входа в посольство Молдавии в Москве, несмотря на закрытие избирательных участков, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России — двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности.

«Долой Майю Санду!» — скандируют избиратели.

Полиция начала оттеснять людей от входа в консульство.

Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой.

Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.